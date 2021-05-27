Саратов, , 14:56 — REGNUM В Саратове в санатории «Октябрьское ущелье» начал прием новый реабилитационный корпус областного госпиталя ветеранов войн. Первые пациенты поступили в отделение медицинской реабилитации 26 мая, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Пока здоровье восстанавливают 17 пациентов, но уже через несколько дней планируется полностью загрузить мощности стационара. Курс лечения в среднем составляет 12−14 дней. Отделение проводит реабилитацию пациентов с поражением опорно-двигательной и периферической нервной систем. Для их оздоровления применяется современное оборудование, физиотерапия, массажи и многое другое.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на конец апреля постковидную медицинскую реабилитацию прошли около 1,5 тыс. жителей. Реабилитация организована без ограничений по возрасту в круглосуточных отделениях Саратовской городской клинической больнице №10, санатория «Октябрьское ущелье», областного клинического госпиталя для ветеранов войн, санатория «Светлана» и на базе дневных стационаров Саратовских городских клинических больниц №8 и №10.

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