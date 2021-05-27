Сеул, , 14:40 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит $1,5 млн на смягчение гуманитарного кризиса в Палестине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, $1 млн будет выделен Ближневосточному агенству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а $500 тыс. — в фонд Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что официальный Сеул продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом для улучшения гуманитарной ситуации в Палестине.

В результате палестино-израильского конфликта, с палестинской стороны погибли более 250 человек, пострадали порядка 1900 человек, а с израильской — погибли 13 человек, пострадало около 350 человек.