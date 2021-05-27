Москва, , 14:44 — REGNUM У владелицы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук родился пятый ребёнок. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на свой источник.

По данным издания, у Бакальчук родился сын — теперь у предпринимательницы трое дочерей и двое сыновей. Однако, из-за появления пятого ребёнка её дети не вошли в список самых богатых наследников по версии журнала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, список самых богатых наследников возглавил Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. Шестое место в рейтинге заняли дети программиста и основателя «ВКонтакте» Павла Дурова.

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