Красноярск, , 14:35 — REGNUM В Красноярском крае пять аэродромов изменят статус. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в краевом министерстве транспорта.

Уточняется, что аэродромы «Богучаны», «Енисейск», «Кузнецово», «Тура — МВЛ» и «Ярцево» выведены из реестра аэропортов. Теперь они будут работать только как посадочные площадки. Соответствующее распоряжение 26 мая подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам главы минтранса Красноярского края Константина Димитрова, аэропорты не закроются, лишь изменится их статус на посадочные площадки. Они будут по-прежнему использоваться и поддерживаться в рабочем состоянии.

Краевые власти заверили, что жители региона никаких изменений не почувствуют.

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