Токио, , 14:37 — REGNUM В сети появились рендеры первого электрокроссовера Subaru, получившего наименование Solterra. Созданы рендеры дизайнерами издания TopElectricSUV.com.

Subaru Solterra TopElectricSUV.com

Технические характеристики новинки пока неизвестны. Отмечается, что Solterra будет построена на новейшей «тележке» e-Subaru Global Platform для электрокаров, которая была создана Subaru совместно с Toyota. Также известно, что модель оснастят двумя электромоторами — по одному на каждой оси.

В середине мая компания Subaru обнародовала тизерное изображение новинки, на котором видно, какую форму получат фары и часть кузова. Именно это изображение было использовано для создания рендера.

Электрокроссовер на представленном рендере напоминает Toyota bZ4X. Отличительными особенностями Solterra стала передняя панель и фары.

Напомним, компания Subaru представит электрокроссовер Solterra в середине 2022 года.

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