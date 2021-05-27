Токио, 27 мая 2021, 14:37 — REGNUM В сети появились рендеры первого электрокроссовера Subaru, получившего наименование Solterra. Созданы рендеры дизайнерами издания TopElectricSUV.com.

Subaru Solterra
Subaru Solterra
TopElectricSUV.com

Технические характеристики новинки пока неизвестны. Отмечается, что Solterra будет построена на новейшей «тележке» e-Subaru Global Platform для электрокаров, которая была создана Subaru совместно с Toyota. Также известно, что модель оснастят двумя электромоторами — по одному на каждой оси.

В середине мая компания Subaru обнародовала тизерное изображение новинки, на котором видно, какую форму получат фары и часть кузова. Именно это изображение было использовано для создания рендера.

Электрокроссовер на представленном рендере напоминает Toyota bZ4X. Отличительными особенностями Solterra стала передняя панель и фары.

Напомним, компания Subaru представит электрокроссовер Solterra в середине 2022 года.

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