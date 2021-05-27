Брюссель, , 15:00 — REGNUM Включение Россией немецких НКО в список нежелательных организаций якобы вредит интересам жителей, заявил 27 мая официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стан.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это решение (включение трех немецких неправительственных организаций в список нежелательных) в конечном итоге вредит интересам россиян и возможностям открытого и свободного диалога… Мы призываем российские власти отменить это решение», — заявил Стан.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая Генеральная прокуратура России внесла три неправительственные организации из Германии в список нежелательных.

Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов». Речь идёт о «Форуме русскоязычных европейцев», «Немецко-русском обмене» и «Центре либеральной современности» (организации, признанные в РФ нежелательными).

В свою очередь глава МИД Германии заявил, что запрет деятельности НКО является «странным и неприемлемым».

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