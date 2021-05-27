Москва, , 14:45 — REGNUM Российское руководство надеется, что коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в результате добровольной вакцинации. Разъяснительная работа с населением продолжится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 мая журналистам.

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Представителя Кремля спросили, удастся ли к осени привить от коронавируса более 60% взрослого населения. «Надежда, конечно, есть», — сказал Песков.

Государство создало нужную инфраструктуру, теперь свою инициативу должны проявить граждане. «Граждане не могут не оправдать надежды президента», сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что будет, если люди не согласятся сделать прививку.

Российское правительство и всё руководство продолжит терпеливо объяснять и разъяснять важность вакцинирования, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, менее 10% жителей России полностью прошли вакцинацию от коронавируса.

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