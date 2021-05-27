Ярославль, 27 мая, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков заявил, что при его предшественниках в городе не вёлся ремонт дорог. Об этом Волков рассказал в прямом эфире портала ProГород, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги в Ярославле

Такое заявление мэр сделал в ответ на вопрос о критике в его адрес со стороны жителей. Волков признал, что критика есть и подчас справедлива — особенно в отношении дорог. При этом виноваты прошлые руководители, которые «заложили мину замедленного действия».

«Мы не должны забывать, что с 2010 по 2015 год в городе ни одной дороги не ремонтировалось, это была заложена мина замедленного действия, которую мы сейчас вместе с жителями пытаемся разминировать. У нас третий год на территории Ярославля работают известные компании, это все ярославские компании с именем, никаких случайных нет. Они берут на себя гарантийные обязательства по ремонту дорог, которые они построили, на пять-семь лет», — сказал Владимир Волков.

Заявление главы города удивило ярославцев. Ведь даже согласно официальному сайту мэрии города, ремонт дорог происходит ежегодно. Вот лишь одна из цитат:

«В 2014 году произведен капитальный ремонт и реконструкция следующих дорог: ул. Красноборская (от ул. Папанина до ул. Сахарова), ул. Сахарова (от ул. Красноборская до просп. Машиностроителей), автодорога Толгоболь-Свято-Введенский монастырь (в границах города), ул. Загородный сад, ул. Свободы, Кучерской пер. (от ул. Володарского до ул. Победы), ул. Нахимсона, ул. Андропова, ул. Трефолева, ул. Союзная, ул. Гагарина (от пересечения с автодорогой 9-й км до 6-ой проходной НПЗ), ул. Кедрова, ул. Флотская, ул. Фурманова, ул. Пятницкая», — сообщал в 2014 году официальный сайт мэрии Ярославля.

Как полагает бывший председатель муниципалитета Ярославля и исполняющий обязанности главы города Алексей Малютин, мэра могли обмануть.

«Сейчас в мэрии на высоких должностях не осталось тех, кто работал в то время, все уволены. Те, кто работает сейчас, не знают, что было раньше. Возможно, они ввели Владимира Волкова в заблуждение. Ремонт дорог происходил каждый год, даже при Евгении Урлашове», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Малютин.

Мэр Владимир Волков не в первый раз оправдывает городские проблемы работой предшественников. Точно так же об объяснял, например, проблемы с уборкой города.