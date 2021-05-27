Ферзиково, Калужская область, , 14:38 — REGNUM Двое жителей Калужской области и житель Воронежа обвиняются правоохранителями в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Нарколаборатория Prokuror-kaluga.ru

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и УФСБ России по Калужской области, в мае 2020 года на территории Ферзиковского района была пресечена деятельность нарколаборатории, где обвиняемые производили наркотические средства в особо крупном размере, которые затем пытались сбыть через тайники-закладки на территории Калужской и Орловской областей.

«В целях конспирации преступная деятельность злоумышленников тщательно скрывалась, при этом использовались технические средства с доступом в сеть интернет. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Калужский областной суд. В соответствии с санкциями статей, в которых обвиняются организаторы нарколаборатории, им грозят длительные сроки лишения свободы», — отметила Искрина Басулина.

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