Москва, 27 мая 2021, 14:31 — REGNUM Российский актёр Константин Котляров, известный по сериалу «Марш Турецкого», избил мужчину в Москве. Об этом 27 мая сообщает Telegram-канал Mash.
27 мая около часа ночи у Котлярова произошёл конфликт около ресторана «Сандал». Отмечается, что прохожие узнали Котлярова в тот момент, когда он прижал потерпевшего к земле и душил.
Причины инцидента неизвестны. У актёра зафиксированы ушиб головы и ссадины.
Котляров известен по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Мосгаз», «Час Волкова», «Карпов».