Гай, Оренбургская область, 27 мая, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Гае Оренбургской области прокуратура в судебном порядке требует обязать местных чиновников привести в порядок дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Прокуратура Оренбургской области Разрушенная дорога в Гае

В ходе проверки дорог города выявлены факты разрушения дорожного полотна. На отдельных дорогах, в том числе являющихся единственными путями, соединяющими населенные пункты, полотно разрушено с помощью тяжелой техники. В результате трассы стали непригодными для использования.

Кроме того, прокуратура указала на отсутствие дорожной разметки на многих участках дорог, а также предусмотренных ГОСТом «лежачих полицейских». В десяти случаях зафиксированы разрушения дорожного покрытия, размеры которых превышают предельно допустимые значения.