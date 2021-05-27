Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM Около 60 аксайских торговцев собрались у здания прокуратуры Ростовской области. Предприниматели массово жалуются на действия полиции.

В частности, бизнесмены настаивают на том, что перекрытие въезда на территорию «Атлант-Сити» является грубым нарушением техники пожарной безопасности, пишет телеграм-канал Don Mash. Люди возмущены тем, что им до сих пор не дают вернуться работе.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону состоялась встреча предпринимателей с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Бизнес-омбудсмен не исключил возможности открытия аксайских рынков на временной основе. Однако пока въезды на территорию торговых площадок перекрыты бетонными блоками.

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