Самара, , 14:32 — REGNUM 75 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявлен 64 451 случай заражения этой инфекцией. При этом в Самарской области скончались 1887 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа была констатирована смерть 15 таких пациентов.

Отмечается, что в регионе справились с вирусом 61 571 человек, в том числе 73 победили инфекцию в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 мая по области было выявлено 74 случая заражения коронавирусом.