Москва, , 14:50 — REGNUM Начальник одного из отделов Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Воробьёв арестован по делу о превышении должностных полномочий Басманным судом Москвы. Об этом 26 мая сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Арест U.S. Air Force

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воробьева Сергея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ. Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года», — приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, отмечается, что также суд принял решение отправить под стражу заместителя Воробьёва — Александра Швецова.

При этом ранее следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий Воробьёва и Швецова, которым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане был выявлен факт превышения должностных полномочий сотрудником управления Федеральной налоговой службы, когда бывший инспектор одного из отделений в селе Леваши Левашинского района списывал долги налогоплательщиков по налогам за автотранспортные средства.