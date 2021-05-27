Москва, , 14:29 — REGNUM Речь все-таки стоит вести не о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а о сокращении продолжительности рабочего времени. Это будет разумнее, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Четырехдневная рабочая неделя рассматривается как один из вариантов. За переходом на четырехдневную рабочую неделю стоит необходимость изменения большого количества принятых норм и правил.

Например, какие дни считать выходными или это будут «плавающие дни», учебные заведения работают по шестидневной рабочей неделе. У них тоже должно быть сокращение до пяти рабочих дней? И еще много вопросов.

А вот если использовать сокращение продолжительности часов работы, то каждая отрасль, компания может использовать тот режим, который для нее предпочтительнее.

Можно использовать опыт некоторых стран, где установлены границы рабочего времени, например, от 32 до 40 часов в неделю. И каждая компания или государственные структуры определяют продолжительность рабочей недели в этих рамках.

Но здесь тоже, скорее всего, должны быть изменения норм, переход от повременной, окладной месячной системы оплаты труда к почасовой ставке. Это будет правильнее.

В любом случае — это, скорее всего может осуществиться не сегодня, не через год, а в более длительной перспективе. По пути сокращения рабочего времени идут большинство стран.

Изменение интенсивности, норм труда, внедрение информационных, цифровых технологий позволяют более эффективно использовать рабочее время, а развитие сферы досуга формирует другое отношение к балансу работы и личной жизни», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты готово рассмотреть предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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