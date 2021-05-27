Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Уральские следователи допросили Екатерину Контееву, дочь бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Об этом сообщил журналистам адвокат Сергей Колосовский.

По словам Колосовского, защищающего интересы семьи Контеевых, допрос проходил по делу об убийстве предпринимателя Краснова в Сысертском районе в 2009 году. До этого следователи допросили по делу и бывшего вице-мэра, отбывающего срок в колонии строгого режима за вымогательство и подстрекательство к убийствам.

Следственные действия направлены на то, чтобы у Контеева не получилось освободиться по УДО, полагает сторона защиты. «По мнению адвоката, данное дело хотят «привязать» к осужденному, как запасной план, чтобы он наверняка не вышел на свободу», — передаёт РИА «Накануне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Контеева временно этапировали в Екатеринбург.

Читайте ранее в этом сюжете: Осуждённого уральского чиновника этапировали в Екатеринбург