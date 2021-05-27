Ереван, , 14:27 — REGNUM Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием защитить права военнослужащих, взятых в плен азербайджанской стороной. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Армении в ЕСПЧ.

Отмечается, что правительство Армении обратилось в суд для обеспечения прав плененных военных на жизнь и свободу от пыток, которые гарантируются Европейской конвенцией о правах человека.

Ранее и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал использовать все рычаги для урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном. Он назвал пленение армянских военных нарушением международного права.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян прокомментировал пленение армянских военных ВС Азербайджана