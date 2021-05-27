Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, заявивший о выходе из «Единой России» в апреле текущего года после громкого скандала, будет баллотироваться в новый созыв Заксобрания от Российской партии социальной справедливости (РПСС), возглавив партийный список в Петербурге. Об этом 27 мая сообщил в Петербурге лидер РПСС, публицист Максим Шевченко, ранее сотрудничавший с КПРФ.

«Мы изучали реальную социально-политическую жизнь города. Я познакомился с Андреем Юрьевичем Анохиным, который является принципиальным борцом за социальную справедливость, меня привлекла его борьба против кредитного рабства», — цитирует слова Шевченко издание «ЗакС.Ру».

Напомним, Андрей Анохин был избран в городской парламент V созыва в 2011 году от партии «Справедливая Россия». За поддержку в Заксобрании позиции «Единой России» в 2012 году Анохина исключили из «СР». Он перешел в «Единую Россию», от которой переизбрался в VI созыв Заксобрания в 2016 году. В конце 2019 года его исключили из регионального политсовета ЕР после того, как Анохин неоднократно вступал в конфликт со спикером Вячеславом Макаровым, обвиняя последнего в искусственном блокировании своих законодательных инициатив и «приватизации» Заксобрания.

19 апреля Анохин сообщил о выходе из «партии власти». По словам депутата, последним аргументом в пользу выхода стал отказ ему в допуске на праймериз «Единой России» в Петербурге.

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