Тбилиси, , 14:31 — REGNUM 27 мая прошла встреча спикера парламента Грузии с оппозиционными депутатами, на которой обсуждали условия амнистии по делу о беспорядках, прошедших в Тбилиси в июне 2019 года. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», рассказал журналистам председатель оппозиционной фракции «Лело — партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе.

Депутат сообщил, что на встрече обсуждали два законопроекта, один из которых подготовили в оппозиции, а другой — в правящей партии «Грузинская мечта».

«Мы не договорились, — сказал лидер фракции. — «Грузинская мечта» заявляет, что при обсуждении законопроекта во втором чтении ряд наших замечаний учтут, но сегодня в первом чтении они собираются вынести на сессию свой проект».

Как сообщил Джапаридзе, представители оппозиции настаивают на том, чтобы амнистия касалась только тех уголовных статей, по которым уже были заведены дела. Также в «оппозиционном» законопроекте говорится, что на амнистию правоохранителей должны согласиться пострадавшие от них лица. Но члены «Мечты» против таких ограничений.

Еще одним спорным пунктом является внесённое «Грузинской мечтой» положение о том, что каждый причастный с преступлениям по этому делу должен дать письменное согласие на амнистию. В оппозиции требуют отказаться от этого положения.

Стоит отметить, что предложение об амнистии по делу о беспорядках поступило в ходе переговоров «Грузинской мечты» с оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Это позволит снять обвинения с лидера партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, которого обвиняют в организации тех беспорядков. Сам Мелия выступил против амнистии, так как он не хочет, чтобы кроме устроивших беспорядки протестующих под амнистию могли попасть правоохранители, разогнавшие толпу и политики, отдавшие на это приказ.

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