Магас, 27 мая 2021, 14:26 — REGNUM В Ингушетии проводятся оперативно-следственные мероприятия в частном доме в городе Назрани. Доступ к дому заблокирован, территория оцеплена, пишет интернет-газета «Ингушетия».
По данным издания, следственные мероприятия могут быть связаны с уголовным делом об организации террористического сообщества.
Есть информация, что домовладение принадлежит председателю Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафе Белхороеву. Он является братом депутата республиканского парламента Якуба Белхороева, арестованного по делу о растрате, пишет ТАСС.
Напомним, сын Мустафы Белхароева был задержан по делу о покушении на начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Читайте также: СМИ выяснили причину покушения на начальника Центра «Э» Ингушетии
В настоящее время на официальных сайтах правоохранительных органов информации об обысках в доме главы счетной палаты Ингушетии пока нет.