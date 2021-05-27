Магас, , 14:26 — REGNUM В Ингушетии проводятся оперативно-следственные мероприятия в частном доме в городе Назрани. Доступ к дому заблокирован, территория оцеплена, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, следственные мероприятия могут быть связаны с уголовным делом об организации террористического сообщества.

Есть информация, что домовладение принадлежит председателю Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафе Белхороеву. Он является братом депутата республиканского парламента Якуба Белхороева, арестованного по делу о растрате, пишет ТАСС.

Напомним, сын Мустафы Белхароева был задержан по делу о покушении на начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

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В настоящее время на официальных сайтах правоохранительных органов информации об обысках в доме главы счетной палаты Ингушетии пока нет.