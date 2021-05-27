Кемерово, 27 мая 2021, 14:22 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 28 мая, ожидаются ливневые дожди, местами грозы, ветер северо-западный с порывами до 22 м/с. Таков прогноз регионального гидрометцентра.
Кузбасское управление МЧС России рекомендует жителям области при ухудшении погодных условий соблюдать необходимые меры предосторожности.
«Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери. При грозе и усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач», — напомнили в ведомстве.