Красноярск, , 14:22 — REGNUM В Красноярске прогнозируется сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС.

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По информации синоптиков, в Красноярске 28 мая ожидается северо-западный ветер. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омска предупредили о надвигающихся заморозках.

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