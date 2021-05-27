Москва, , 14:21 — REGNUM Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по выборам в Сирии в Госдуме расценили как шаг в сторону от сирийского урегулирования, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Утверждения о недемократическом характере голосования не соответствуют действительности», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Подобные оценки со стороны ЕС — продолжение линии на вмешательства во внутренние дела и смену режима в противовес воли самих сирийцев, уверен глава профильного комитета.

Наблюдатели от России не зафиксировали серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на легитимность результатов избирательного процесса, отметил парламентарий.

Евросоюз считает, что президентские выборы в Сирии не отвечали критериям подлинно демократического голосования и не будут способствовать урегулированию конфликта в этой стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В выборах президента Сирии приняли участие 80% населения, лидирует нынешний глава государства Башар Асад.

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