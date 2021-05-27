Дубай, ОАЭ, , 14:27 — REGNUM Дочь и сын программиста Павла Дурова впервые вошли в рейтинг самых богатых наследников по версии журнала Forbes. Об этом 27 мая сообщило само издание.

По подсчётам Forbes, 15 апреля 2021 года состояние Дурова оценивалось в $17,2 млрд, а значит на каждого из его детей пришлось по $8,6 млрд потенциального наследства. Это позволило им занять шестое место в рейтинге. Лидером списка самых богатых наследников остаётся Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.

ИА REGNUM напоминает, что Павел Дуров и его бывшая супруга Ольга Бондаренко воспитывают сына и дочь 2009 и 2010 года рождения. Остальная информация о наследниках тщательно скрывается, в том числе и их имена.

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