Москва, , 14:24 — REGNUM В предстоящие выходные дни (29 и 30 мая) в Москве будет дождливо. Об этом 27 мая сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в интервью RT.

При этом дождливо будет в столице уже днем 28 мая.

«Ожидаются кратковременные дожди локального характера, возможно, с грозой. За завтрашний день может выпасть от 3 до 14 мм осадков. Температура воздуха в Москве остаётся на уровне +22…+24 °С, по области — до +26 °С», — сообщила Позднякова.

Она отметила, что в субботу осадков будет меньше, но может похолодать до +20…+22 °С в Москве и до +19…+24 °С — в Подмосковье. При этом ветер будет дуть северо-восточный.

В воскресенье, по словам синоптика, в российской столице будет облачно и дождливо.

«Температура воздуха начнёт понижаться и в ночные, и в дневные часы. Ночная температура в Москве — около +7…+10 °С, дневная — около +16…+18 °С, это чуть ниже климатической нормы», — добавила специалист.

Ранее центр «Фобос» сообщил, что 27 мая в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, возможен дождь с грозой.

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