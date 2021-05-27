Париж, , 14:18 — REGNUM С 9 июня во Франции отказываются от полностью дистанционной работы. Согласно проекту нового санитарного протокола, полностью дистанционная работа больше не будет нормой с 9 июня. Об этом 26 мая сообщает Le Parisien.

«В этот день мы отменяем требование полностью дистанционной работы […] Мы оставляем работодателям и работникам возможность, чтобы они сами определяли, сколько дней они смогут быть на дистанционной работе, но речь не идет о том, чтобы полностью отказаться от дистанционной работы! Эта практика по-прежнему рекомендуется для эффективной борьбы с пандемией».

министр труда Франции Элизабет Борн «Требуется постепенное возвращение на рабочие места. В качестве ориентира, количество дней дистанционной работы начиная с 9 июня может быть равно трём дням на государственной службе. Это должно стать отправной точкой, чтобы найти правильный баланс между очной работой и дистанционной и внедрить новые практики».

Как сообщало ИА REGNUM, производительность сотрудников во Франции, отправленных на удаленную работу в связи с пандемией коронавирусной инфекции, выросла на 22% в 2020 году, отметили исследователи, подчеркнув тем не менее, что в долгосрочной перспективе такой режим может иметь деструктивные последствия.

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