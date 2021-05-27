Оренбург, , 14:18 — REGNUM Объём денежных доходов населения Оренбургской области за первые три месяца 2021 года составил 135 млрд рублей, а расходов — 137,6 млрд рублей. В январе-марте сбережения оренбуржцев снизились на 2,6 млрд рублей. Об этом сообщает Оренбургстат.

Среднедушевые денежные доходы населения региона составили 23 163 рубля в месяц. В их структуре наблюдался рост доли оплаты труда — на 0,3%, доходов от собственности — на 0,1%, снижение доли доходов от предпринимательской деятельности — на 0,3%, прочих денежных поступлений — на 0,1%.

Доля социальных выплат сохранилась на уровне января-марта 2020 года. При этом увеличилась сумма расходов на покупку товаров и оплату услуг — на 3,9 млрд рублей (на 3,4%). Общий объем расходов на эти цели за три месяца 2021 года составил 117,1 млрд (86,7% всех доходов).

В структуре использования денежных доходов населения доля потребительских расходов выросла на 2,7%. На оплату обязательных платежей и разнообразных взносов ушло 15,2% денежных доходов оренбуржцев против 14,6% в январе-марте 2020 года.

Доля сбережений в денежных доходах населения области за три месяца 2021 года снизилась на 1,9%, против прироста на 1,4% в январе-марте прошлого года.

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