Москва, , 14:31 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя СКР Александра Бастрыкина о том, что нападение на школу в Казани произошло из-за отсутствия охраны в учебном заведении, за которую не заплатили родители.

«Это (ответственность) может опередить только суд, основываясь на материалах следствия, которое, насколько я сейчас понимаю, ведётся», — сказал представитель Кремля.

Ранее Бастрыкин заявил, что договор об охране казанской гимназии №175 не действовал, так как родители учеников отказывались платить.

Глав СКР подчеркнул, что на сегодняшний день 50% поручений, которые были даны руководством страны и правительством после трагедии в Керчи, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнено.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 19-летний Ильнар Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, в которой он ранее учился. Погибли девять человек, в том числе семеро детей и две учительницы.

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