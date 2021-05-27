Симферополь, , 14:17 — REGNUM Эвакуация прошла из здания Крымского федерального университета имени Вернадского днём 27 мая.

Из здания срочно эвакуировали всех сотрудников и учащихся, сообщил «Крым24», уточнив, что эвакуация не является учебной. На месте работают правоохранительные органы. Причины экстренной эвакуации уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая после получения на электронную почту о якобы заложенном взрывном устройстве были эвакуированы студены из сотрудники из корпусов и общежитий Севастопольского госуниверситета.