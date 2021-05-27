Кострома, , 14:33 — REGNUM Новым руководителем управления городского пассажирского транспорта Костромы стал Сергей Будько. Об этом на заседании комиссии по развитию городского хозяйства при думе города 27 мая сообщил первый заместитель главы администрации Олег Болоховец.

Сергей Будько Личный архив

Сергею Будько 53 года. Он обучался в Ярославском политехническом институте по специальности «эксплуатация автомобильного транспорта», окончил программу по подготовке управленческих кадров в Костромском государственном университете.

Последним местом работы нового руководителя был Костромской автовокзал. Он занимал должность директора предприятия с 2019 по 2020 годы. До этого Будько работал механиком и заместителем директора по перевозкам в двух муниципальных пассажирских транспортных предприятиях Костромы, 10 лет являлся исполнительным директором частного предприятия, специализирующегося на перевозках рабочих торгового центра «Коллаж». Его общий опыт работы в транспортной сфере — 30 лет.

Прежний руководитель управления городского пассажирского транспорта Костромы Сергей Пушкин был освобождён от должности в начале 2020 года. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Его предшественник — Андрей Шанский был осуждён за получение взятки в крупном размере в сентябре 2015 года.

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