В последние дни почти все средства массовой информации Армении с особым упоением и смаком цитировали высказывания не лидеров радикальной оппозиции, не руководителей правительства, которые внесли на обсуждение Национального Собрания Республики Армения очередной бухгалтерский отчёт, почему-то именуемый ими Государственным бюджетом РА 2011 года, а вовсю тиражировали разоблачения федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары, прозвучавшие в ходе пресс-конференции, состоявшейся 13 октября т.г. в Нью-Йорке. Обвинительные речи прокурора прозвучали и в разного рода свободных радиоголосах из Европы и США, которые вот уже не одно десятилетие "ласкают" слух граждан Армении, да и СНГ в целом. Их голоса были услышаны всеми недремлющими электронными СМИ независимо от места регистрации последних и географии источников их финансирования.

О чём же поведал истосковавшемуся по сенсациям обывателю федеральный прокурор из Южного округа Нью-Йорка. В частности, им было заявлено, что "власти США объявили о возбуждении уголовных дел против 73 членов преступной группировки, состоявшей в основном из армян и обвиняемых в целом ряде преступлений - от грандиозный афёры с медицинскими страховками до махинаций с поддельными кредитными картами и торговли контрабандными сигаретами и ворованной или контрафактной виагрой". Обратите внимание, речь не идёт о поимке контрабандистов, заполонивших американский потребительский рынок контрабандными табачными изделиями, тем более, не о производителях контрафактного медицинского препарата "Виагра". Речь о поимке тех, кто ими торгует. Особо захватывало дух заявление федерального прокурора о том, что он назвал раскрытую преступную группу "международной", подчеркнув, что "её руководители имели тесные связи с Арменией, регулярно совершали поездки в эту страну и приобретали там недвижимость на средства, полученные преступным путём в США". Странно, что федеральный прокурор без решения американского суда уже квалифицирует подозреваемых в нарушении закона не иначе, как "преступной группой". Помнится, что презумпция невиновности в США пока не отменена. В этом заявлении фактически есть косвенное обвинение и в адрес Центрального Банка и правоохранительных органов Армении, которые, получается, не проявили должной бдительности с целью пресечения отмывания "грязных денег". Ведь Республика Армения, будучи членом Совета Европы , ещё в октябре 2003 г. ратифицировала Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятую Парламентской Ассамблеей Совета Европы 8 ноября 1990 года в Страсбурге, взяв тем самым на себя соответствующие обязательства. При этом федеральный прокурор почему-то не разъясняет, что же мешало властям США, которые с его слов уже более года ведут расследование этого дела, ещё год назад совместно с властями РА в самом зародыше пресечь преступное отмывание "грязных денег" в Армении. Ведь и сами США являются одним из самых авторитетных членов FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) международной организации, специально занимающейся разработкой и распространением стратегии по борьбе с отмыванием денег с целью не допустить использования подобных доходов в преступной деятельности и защитить в рамках закона экономическую деятельность от "грязных денег". Но это тема другого разговора. Далее Прит Бхарара, опять-таки нарушив принцип презумции невиновности, сравнил эту группировку с "классической Cosa Nostra", добавив, однако, что "с точки зрения нелегальных доходов, географического охвата и амбициозности традиционная мафия могла бы позавидовать этой армяно-американской группировке". Не правда ли лихо орудовали мои соотечественники в США? Зарвались - таки бесноватые? Слушая федерального прокурора, именно такие вопросы-оценки так и вырываются из уст. Дальше-больше, с его слов, факты, раскрытые в ходе расследования, но пока не подкрепленные решением суда, могли бы "лечь в основу сценария отличного фильма, - сказал прокурор Бхарара, - но это не кино. Это реальность, с которой мы столкнулись, и мы используем все имеющиеся у нас ресурсы и доступные нам инструменты для того, чтобы привлечь к ответственности этих предполагаемых гангстеров". Для полноты картины скажем, что американское государство к моменту задержания успело перечислить мошенникам 35 млн. долларов.

Будучи законопослушным гражданином Республики Армения, в первую очередь, хотелось бы поздравить американские власти с раскрытием действий армяно-американской группировки, которые квалифицируются как преступные. И это с моей стороны не есть лицемерие, поскольку более миллиона законопослушных граждан США являются лицами армянской национальности, а сотни тысяч из них пользуются услугами американской государственной программы медицинского страхования "Medicare".

Вместе с тем кажется непомерной та рекламная шумиха, которая была поднята в связи с поимкой лиц армянской национальности, подозреваемых в мошенничестве. Естественно, что этой шумихой не могла не воспользоваться турецко-азербайджанская пропаганда. Агитпроп наших соседей незамедлительно использовал сие событие для разжигания армянофобской пропаганды с далеко идущими выводами об армянах в целом и их моральном облике в частности. В многочисленных публикациях наши "близкие" соседи не гнушались и заявлениями по поводу некоей связи между членами "преступной группировки" и властными структурами Республики Армения. Видимо слова Пита Бхарары о частых поездках членов группировки в Армению стали для турецко-азербайджанских СМИ достаточным основанием для озвучивания ими подобных выводов. Они почему-то проигнорировали то, что ФБР в ходе расследования этого дела, не обращалось за помощью к властям Армении. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил руководитель криминального отдела нью-йоркского отделения ФБР Диего Родригес . По его словам в этом не было необходимости, так как расследование было сосредоточено на деятельности подозреваемых в США.

Версию турецко-азербайджанских идеологов о причастности властей Армении к этому делу немедленно подхватили и СМИ, подконтрольные лидеру Армянского Национального Конгресса (АНК) Левону Тер-Петросяну . Паразитируя на факте ареста выходцев из Армении и американских граждан армянской национальности остриё своей критики агитпроп АНК направил на разжёвывание якобы имеющих место тесных связей членов этой группировки с властными структурами Республики Армения. Более того, на серьёзные размышления наводит и то обстоятельство, что выступление Левона Тер-Петросяна от 15 октября т.г. на митинге АНК в Ереване было адресовано не столько трём-четырёмстам гражданам Армении, которые под проливным дождем внимали своему кумиру, сколько было рассчитано на иностранную аудиторию. Оратор сокрушался: "Почти дня не проходит, чтобы международные финансовые организации, Соединенные Штаты Америки, Евросоюза и независимые зарубежные эксперты не отметили, что Армения находится в ряду наиболее коррумпированных стран мира, и что власти, по сути, не борются с этим повсеместным злом... Наши зарубежные друзья упорно не хотят понять, что проблема (имеется ввиду борьба с коррупцией и проведение честных выборов. - А.Г.) не в несовершенстве законов, а в отсутствии воли применять их. Даже наших законов, считающихся несовершенными, достаточно, чтобы и справедливые выборы провести, и вести борьбу с коррупцией... Настало время, чтобы Запад осознал этот простой факт и на этой основе строил свою политику в отношении нашей страны. Проявляемая до сих пор ими терпимость (имеется в виду Запада - А.Г.) в этом вопросе и странная мягкость к коррумпированным властям Армении, которая объясняется политическими соображениями, перерастает в преступление в отношении армянского народа, чему нет оправдания". Апеллирование Л.Тер-Петросяна к Западу, и только к нему, прозвучавшее спустя два дня после нью-йоркских заявлений Прита Бхарары и Диего Родригеса о том, что "подозреваемые регулярно совершали поездки в Армению, что позволяло им вывозить за пределы США полученные преступным путём средства", в свете приведённой цитаты, получают совершенно другую окраску. Фактически Армянский Национальный Конгресс во время митинга в Ереване всю свою пропагандистскую машину использовал для подтверждения недосказанной служителями американской Фемиды мысли о якобы сращивании властных структур РА с преступными элементами вообще, с армяно-американской группировкой в частности.

Чтобы у читателя не сложилось впечатления, что мною делается попытка оправдать весьма неэффективную борьбу с коррупцией, проводимую правительством и правоохранительными органами республики, коррупции, которая во многом является следствием, мягко выражаясь, слабой экономической политики правительства РА, создающей благодатную почву для процветания монополий и олигополий, подавления конкуренции, сращивания крупного бизнеса и власти, решительно отвечу, нет. Это всего лишь тема для другого, также сильно востребованного разговора. Однако, с уверенностью можно сказать: борьба с коррупцией требует принятия безотлагательных мер со стороны политического руководства нашей страны, которое, хочу надеяться, проявит надлежащую волю и наведёт порядок в этом деле, тем самым выбьет почву из-под ног тех, которые без устали занимаются политическими спекуляциями, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для оказания на нашу страну давления извне. Уверен, что в этой борьбе власти Армении не будут одиноки.

Настораживает здесь вовсе другое. Во-первых, уже стало очевидно, что вселенский шум, поднятый вокруг ареста армяно-американской группировки, подозреваемой в совершении преступлений, являлся давно ожидаемым со стороны определённых сил и поэтому был незамедлительно подхвачен турецко-азербайджанской и левонтерпетросяновской пропагандой, притом с одной единственной целью: увязать мошенников, орудующих в США, с властями Армении. Я не оговорился, употребив выражение вселенский шум. Посудите сами.

Так, страховой рынок США состоит более чем из 5000 компаний, активы которых превышают 1,8 трлн долларов. Ежегодные потери страховщиков эксперты США оценивают в сумму около 100 млрд долларов, что составляет порядка 1 тыс. долларов на одну американскую семью. Самые частые преступления совершаются в медицинском страховании, от этого американское государство несёт ущерб в 80 млрд долларов ежегодно, от автострахования - 14,5 млрд долларов, от страхования перерывов производства убытки составляют 1,3 млрд долларов и т.д. И вовсе не случайно, что с приходом к власти администрации Барака Обамы в конце мая 2009 года стало известно о создании в США специальной комиссии по борьбе с правонарушениями в Национальной системе здравоохранения "Medicare". Это решение во многом было обусловлено тем, что американская медицина каждый год в результате мошенничества, повторюсь, теряет от 77 млрд долларов до 270 млрд долларов. Это 3-10% от общих государственных затрат на здравоохранение, которые ежегодно достигают до 2,2 трлн долларов. Хочется надеяться, что за всеми этими мошенническими действиями, исчисляемыми сотнями миллиардов долларов, не стоят граждане США, имеющие армянское происхождение (судя по резонансу, а вернее по его отсутствию).

Вместе с тем господину Приту Бхараре хотелось бы подсказать куда более захватывающий совершенно другой сюжет для сценария фильма (о котором он упомянул в своем заявлении). Речь идёт на самом деле о крупных мошенниках всех времен (деяния армяно-американской группировки на их фоне просто меркнут), которые и сейчас живут и здравствуют в США.

Так, летом 1997 года в офисы компании Columbia/HCA (в дальнейшем HCA) в семи штатах США приехали агенты федеральных правительственных органов Соединённых Штатов. Представители властей установили, что в результате многочисленных финансовых нарушений со стороны этой компании (контролирующей 340 клиник на территории США, 130 хирургических центров и 550 учреждений по оказанию медицинской помощи на дому) ими незаконно было присвоено государственных средств по меньшей мере на 1,7 млрд долларов. Власти США предложили этой корпорации вернуть в казну ворованные у государства средства. Половину этой суммы - 840 млн долларов 1999 году выплатили дочерние предприятия этой компании в виде штрафов за предоставление липовых медицинских услуг (а не какие-то там 35 млн долларов, как в случае с задержанной армяно-американской группировкой). Некоторое время спустя и сама компания HCA вернула ещё 376 млн долларов, также полученные ею по ничем необоснованным счетам. Ещё 225 млн долларов были возвращены в казну США, которые компанией были получены незаконным путём: HCA подкупала врачей, которые направляли пациентов на лечение именно в её клиники. Примечательно здесь другое: сразу после разбирательства этого дела совет директоров компании HCA уволил из состава правления компании главного организатора всех этих махинаций Ричарда Скотта . Ему, правда, выплатили компенсацию в размере 10 млн. долларов, а также оставили в его собственности акции компании на 300 млн долларов. Чем не прекрасный сюжет для блок-бастера. Думается, что этот пример куда более сравним с деяниями "Cosa Nostra". Фильм бы получился отменный. При написании сценария к такому фильму консультантом можно было бы взять того же самого Ричарда Скотта. В случае его отказа можно было бы обратиться к другому профессионалу (но по части раскрытия механизмов махинаций), Марку Эймсу, который в мае т.г. опубликовал весьма любопытную статью под заголовком "Мошенничество: новое американское ключевое слово" (www.inosmi.ru/usa/20100506/159751538.html, оригинал публикации Fraund: America's News Watchword). В своей публикации Марк Эймс делает весьма любопытное утверждение: "жестокая правда заключается в том, что вся структура власти США - от банков и политиков до средств массовой информации - являются частью системы мошенничества и обмана". И в доказательство своего утверждения указанный автор приводит 10 примеров того, как было организовано жульничество, к примеру, в большой фармацевтике. В частности, им приводится факт о том, что в период с мая 2004 года по март 2010 года группа ведущих фармацевтических компаний, включающая Pfizer , Eli lilly и Bristol-Myers , выплатила свыше 7 млрд долларов в виде штрафных санкций за дачу взяток врачам, занимающимся выписыванием лекарства неутвержденного для использования. Одна только Pfizer с 2004 года выплатила штрафов на сумму почти 3 млрд долларов (что составляет лишь 1 процент от суммы прибыли этой компании). Примечательно, что крупнейший в мире фармацевтический концерн Pfizer является производителем препарата виагра, контрафактом именно этого препарата, судя по заявлению федерального прокурора, торговала разоблаченная властями США армяно-американская группировка. Всё правильно, законные интересы любой компании следует защищать (независимо от того, как она в другой своей деятельности манипулировала тем же законом). Уверен, что, последовав моим скромным советам, фильм мог бы получиться захватывающим, при этом отдельные съёмки не мешало бы сделать в Турции и Азербайджане, где подлог и мошенничество в почёте, что придало бы описанным в фильме преступлениям международную окраску.

В истории с армяно-американской группировкой вызывает глубокое сожаление, что наши соотечественники вместо того, чтобы перенять те добрые пуританские традиции, которые присущи коренным американцам, благодаря которым США стали великой державой, имеющей добрые демократические традиции, пошли по пути лёгкой наживы "грязных денег". При этом они даже не удосужились подумать о том, что при отмывании "грязных денег" избежать наказания будет возможно лишь при наличии очень крупных сумм, что, как свидетельствует жизнь, могло бы им дать возможность воспользоваться широко практикуемой в юриспруденции США, да и не только этой страны, заключением сделки с правосудием, как это имело место с кампанией Columbia / HCA.

Увы, в нашем случае в качестве эпилога случившегося востребована мудрая русская поговорка: дурной пример заразителен.

Вместо послесловия

Я не являюсь приверженцем разного рода теорий заговоров, будь то масонский, еврейский, мондиалистский или заговоров банкиров, нефтяников, разного рода религиозных сект. Уж тем более Синкретического заговора, объединяющего несколько или все из вышеперечисленных. Вместе с тем, это не мешает мне сделать отдельные наблюдения, а именно: как только руководство Армении окончательно определилось со своим внешнеполитическим курсом, нацеленным на дальнейшее углубление стратегического партнёрства с Российской Федерацией, подкреплённое подписанием министрами обороны РФ и РА Протокола № 5, в соответствии с которым срок пребывания российской военной базы в Армении продлён на 49 лет, так сразу же, будто бы по команде, стали нагнетаться митинговые страсти с "разоблачением" коррумпированности властей Армении, их сращивания с "международным криминалом", будь то орудующим как в США, так и в России. Более того, вдруг нежданно-негаданно из далекой Малайзии - члена Организации Исламская Конференция , - прозвучали обвинения в адрес Армении о том, что через освобожденные территории, контролируемые Армией самообороны Нагорного Карабаха, осуществляется наркотрафик. И эта пропагандистская утка немедленно была подхвачена азербайджано-турецкими агитпропом и тиражирована десятками электронных СМИ. При этом никто не утруждал себя задаться вопросом, а каким образом наркотики могли туда попасть? Неужели с территории Азербайджана, а может быть Турции? Причём все эти ложные и опасные своими последствиями "обвинения" немедленно были взяты на вооружение терпетросяновской пропагандой. Апофеозом же этой пропагандистской войны стало вышеотмеченное обращение лидера АНК Левона Тер-Петросяна к странам США и Евросоюза с просьбой наказать власти РА, озвученное в Ереване на митинге 15 октября 2010 года.

Что бы это значило? Неужели и впрямь существует Теория заговора, которая ныне обкатывается в Армении?

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