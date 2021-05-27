Москва, , 14:16 — REGNUM Оба компонента вакцины от коронавируса в России получили около 10% населения страны. Об этом 27 мая заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин на конгрессе «Оргздрав 2021».

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По его словам, риск перенести заболевание тяжелой или средней форме в 14 раз меньше для лиц, получивших оба компонента вакцины против коронавируса. Гущин отметил, что вакцинированные не представляют опасности для окружающих.

Он добавил, что в странах, где более 50% населения получили прививки против коронавируса, наблюдается падение числа новых носителей коронавируса и количества смертельных случаев.

«Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает», — сказал Гущин.