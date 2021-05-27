Ставрополь, , 14:32 — REGNUM В преддверии майских праздников ФСБ России предотвратила в Ставропольском крае две попытки совершения террористических актов, подготавливаемых сторонниками международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольского края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации (МТО) «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан житель города Ставрополь, присягнувший на верность одному из лидеров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для того, чтобы затем совершить террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного зажигательного устройства.

«В этот же период на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера», — также уточняется в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что по месту проживания последнего были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые были приобретены для изготовления самодельного взрывного устройства.

«Следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Подготовка к теракту, содействие террористической деятельности»). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Октябрьском районе Оренбургской области прошли крупные антитеррористические учения с привлечением сотрудников 16 ведомств.