Стокгольм, , 15:01 — REGNUM Почти треть избирателей Швеции хочет, чтобы «Шведские демократы» вошли в следующее правительство или по крайней мере имели решающее влияние на его политику. Это показал новый опрос газеты Aftonbladet и социологической службы Demoskop, целью которого было изучение мнения избирателей о правительственных альтернативах. Результаты опроса были опубликованы 27 мая на страницах Aftonbladet.

Так, по заказу Aftonbladet социологи из Demoskop спросили у избирателей, какую из девяти правительственных альтернатив они предпочитают.

Пять правительственных альтернатив, которые большинство избирателей считают наилучшими, набрали 61%.

Больше всего избирателей хотят видеть у власти правое правительство. 39% избирателей хотят, чтобы его возглавил лидер оппозиции Ульф Кристерссон (лидер «Умеренных»).

Но самый интересный результат опроса касается «Шведских демократов».

Две из пяти правительственных альтернатив, пользующихся наибольшей поддержкой среди избирателей, придают партии Джимми Окессона большое влияние.

19% избирателей хотят, чтобы «Шведские демократы» вошли в правительство, возглавляемом Кристерсоном.

11% избирателей хотят, чтобы партия имела решающее влияние на политику правительства в качестве поддерживающей такое правительство партии.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведенном с 19 по 24 мая, приняли участие 1 311 человек.

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