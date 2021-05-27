Джакарта, , 14:13 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что 2021 год должен стать годом ускоренного восстановления экономики страны. Об этом глава государства сообщил в своём аккаунте в Twitter.

В первом квартале 2021 года рост экономики Индонезии составил минус 0,74%. Во втором квартале 2021 года власти Индонезии намерены достичь роста экономики в 7%.

По этой причине правительство подготовило 700 трлн индонезийских рупий ($49 млрд) для восстановления национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 6278 носителей коронавируса.

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