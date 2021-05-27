Москва, , 14:13 — REGNUM Если в России цены на топливо и вырастут летом выше инфляции, то это случится исключительно в регионах с высоким спросом на горючее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал выводы Минэнерго РФ о стабильной ситуации на рынке горючего, а также о том, что летом темпы его подорожания не превысят темпы инфляции.

«Ситуация на топливном рынке действительно стабильна, и в целом по России цены получили корректировку демпферного механизма, а розничные цены с декабря 2020 не получали прироста более чем в среднем на 3,6−3,7%, что меньше инфляции, — сказал Тимофеев. — Если и возможно повышение, то только исключительно в регионах с высоким спросом на топливо летом — это юг, Краснодарский край (посевы, туризм) — и не более чем на 0,5−1%. Более точно ситуация будет понятна к середине лета, когда будет высокий туристический сезон».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что летом 2021 года стабильности на российском рынке топлива добиться не получится.

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