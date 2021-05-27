Самара, , 14:17 — REGNUM И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Самарской области назначен полковник юстиции Оськин Александр Васильевич. Данная информация размещена на официальном сайте областного следственного управления Следственного комитета РФ.

Ранее пост руководителя этого ведомства занимал Валерий Самодайкин.

По предварительной информации некоторых СМИ, Валерий Самодайкин может уехать служить в Ивановскую область. Но пока официальной информации об этом нет.