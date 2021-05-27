Москва, , 14:12 — REGNUM Причин низкой результативности выполнения планов приватизации в России несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Во-первых, отсутствие современных методик анализа инвестиционной привлекательности приватизируемых объектов и активов, а также информационной и предпродажной подготовки приватизации; недостоверная оценке рыночной цены приватизируемых активов.

Во-вторых, несовершенство процедуры приватизации, когда вместо первичных торгов организуются «вторичные» торги посредством публичного предложения без объявления цены. Это приводит к реализации казенного имущества с существенным дисконтом от первоначальной стоимости.

Организация приватизации через сеть агентов по продаже федерального имущества также оказалась неэффективной, поскольку приводила к субъективному сокращению количества выставляемых на продажу крупных объектов приватизации в каждом пятом случае.

А это в свою очередь вело к существенным потерям плановых поступлений денежных средств в муниципальный, региональный и федеральный бюджеты.

В-третьих, недостаточный контроль за исполнением планов приватизации федерального и муниципального имущества.

Денежные средства, полученные в результате приватизации государственного или муниципального имущества, подлежат перечислению в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты и представляют собой отдельный источник финансирования дефицита федерального и регионального бюджета.

Их величина на период 2021—2023 гг. составляет ежегодно порядка 3 млрд рублей. Эта сумма является незначительной для российской экономики и носит вспомогательный характер.

В сегодняшнее время на этапе восстановления российской экономики после пандемии доходы от приватизации федерального и муниципального имущества должны быть более значимы и вносить весомую лепту в бюджеты федерального и муниципального уровней», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, программа приватизации федерального имущества в России в 2017—2019 гг. исполнялась на самом низком уровне за десятилетие, говорится в опубликованных материалах Счётной палаты РФ.

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