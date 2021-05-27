Москва, 27 мая 2021, 14:12 — REGNUM Коммунальным службам и объектам энергетикам нужно начинать подготовку к новому отопительному сезону. Об этом 27 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Надо уже сейчас начинать готовиться к будущим холодам. И коммунальным предприятиям, и объектам энергетики», — сказал глава правительства.
Он отметил, что в подавляющем большинстве регионов России отопительный сезон уже завершён.
Мишустин обратил внимание, что в 2020 году работа коммунальных служб была критически важной, поскольку из-за коронавируса люди оставались дома.