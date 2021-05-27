Стокгольм, , 14:15 — REGNUM Согласно информации газеты Dagens Nyheter, сегодня, 27 мая во второй половине дня правительство Швеции объявит о послаблении ограничений по коронавирусу, которые вступят в силу 1 июня.

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Напомним, что ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен продлил действующие ограничения в стране до 1 июня, но анонсировал их послабление с наступлением лета.

Обязательным условием для послаблений, тогда подчеркнул Лёвен, должна быть позитивная динамика развития эпидемиологической ситуации в стране.

По данным газеты DN, такое позитивное развитие обстановки с коронавирусом в Швеции наблюдается, что даст властям возможность не продлевать действующие ограничения, а ослабить их.

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