Новосибирск, , 14:11 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Новосибирска. Они обвиняются в совершении девятнадцати преступлений, совершённых в составе вооруженной группы. В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СКР.

Установлено, что с октября 2019 года по апрель 2020 года в Новосибирске была создана устойчивая вооруженная группа (банда). Её руководство осуществлял 25-летний мужчина. В её состав в качестве активных участников вошли двое мужчин от 25 до 32 лет. В ряде эпизодов принимал участие их 25-летний знакомый.

«Злоумышленники совершали разбойные нападения на граждан с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия преимущественно в Октябрьском районе города Новосибирска. Обвиняемые вымогали у граждан и их родственников денежные средства, похищали документы, а также совершали другие преступления против собственности», — рассказали в ведомстве.

22 апреля 2020 года, при совершении очередного разбойного нападения, один из обвиняемых был задержан «по горячим следам». В короткие сроки было установлено местонахождение остальных участников банды. Они были задержаны. Вину в содеянном трое участников, а также их подельник признали частично.

В качестве потерпевших и их представителей к расследованию дела были привлечены более 20 человек, допрошены более 40 свидетелей, проведено значительное количество судебных экспертиз, приняты меры к установлению и изъятию похищенного имущества.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.