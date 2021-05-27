Москва, , 14:11 — REGNUM До появления на российских прилавках нового урожая ожидать стабилизации и снижения цен на овощи, фрукты и крупы не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала новость о подорожании этих видов продуктов питания.

«Запасы российских овощей уже почти закончились; на прилавках преобладают импортные овощи и фрукты. А на их стоимость влияет курс рубля, — сказала Долгова. — Рост мировых цен на зерновые способствует увеличению поставок на экспорт и, соответственно, сокращению продажи зерновых на внутренний рынок. Национальные переработчики вынуждены вступать в конкуренцию с экспортерами, например за гречиху, предлагая более высокие закупочные цены. Кроме этого, растут мировые (а следом за ними и национальные) цены на все виды материалов для упаковки».

Это, как пояснила Долгова, два основных драйвера поставок цен на крупы.

«До появления на прилавках нового урожая ожидать стабилизации и снижения цен на овощи, фрукты и крупы не приходится, — пояснила Долгова. — Но в этом году из-за холодной весны урожай может задержаться примерно на две недели, по прогнозам аналитиков аграрного рынка. Таким образом, раньше сентября снижения цен на эти группы продовольственных товаров, скорее всего, ожидать не приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 18 по 24 мая выросли в среднем на 0,2%.

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