Москва, , 14:10 — REGNUM Минцифры предлагает дать старшеклассникам возможность бесплатно углубленно изучать языки программирования, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Мы больше ратуем сейчас за то, чтобы все школьники старших классов имели возможность изучать качественно современные языки программирования. Мы понимаем, что к сожалению, у нас учителя информатики в школах, ну, наверное, не могут на требуемом уровне проводить обучение», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

«Мы, в принципе, согласовали, что, наверное, те школьники, которые будут готовы, которые будут соответствовать определенным требованиях, должны иметь возможность бесплатно проходить это обучение», — отметил министр.

«Мы готовы предоставить определенное бюджетное финансирование, вместе с отраслью эти походы формируем», — добавил он.

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