Лаишевский район, Татария, , 14:21 — REGNUM Лаишевский технико-экономический техникум с 1 сентября планирует открыть новое востребованное направление по внешнему пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Со слов директора образовательного учреждения Эльвира Якупова, новая специальность называется «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

В группе будут обучаться от 20 до 25 студентов. Специальные дисциплины начнут преподавать со второго курса. Прием на новую специальность проведут на основе конкурса аттестатов. После окончания обучения выпускникам присвоят квалификацию «Оператор беспилотных летательных аппаратов».

Лаишевский техникум уже приобрел беспилотник стоимостью 1 млн рублей. Кроме этого один из казанских заводов предоставил еще один беспилотник стоимостью 12 млн рублей и пусковую установку за 1 млн рублей.

По мнению директора техникума, выпускники в дальнейшем смогут трудоустроиться в беспилотной авиации МЧС и МВД, центрах сбора данных аэрокосмического мониторинга, инженерно-технических службах обеспечения и других областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Министерстве обороны России прошло совещание по обновлению системы боевой подготовки войск. Участники совещания высказали предложения, касающиеся внедрения в систему боевой подготовки ВС РФ методов и форм обучения подразделений новым способам действий в бою с применением беспилотных летательных аппаратов.

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