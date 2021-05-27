Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM По итогам 2020 года Национальное рейтинговое агентство перевело Псковскую область из группы «умеренно привлекательных регионов» в более высокую группу средней привлекательности. Тем самым область оказалась в числе 19 регионов, которые смогли улучшить свои позиции в кризисном из-за пандемии году.

Об этом 27 мая сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках годового отчета о работе администрации региона в 2020 году на сессии Псковского областного Собрания депутатов. По его словам, объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 8% к уровню 2019 года.

«Мы взяли курс на индивидуальное сопровождение каждого крупного проекта, помощь в оформлении всех документов, обеспечение комфортных условий для прохождения всех бюрократических процедур», — сказал Михаил Ведерников.

В 2020 году многие промышленные предприятия Псковской области смогли переориентироваться, а некоторые — перепрофилироваться на производство продукции, необходимой для противодействия пандемии. Благодаря этому объем промышленного производства в Псковской области в прошлом году снизился всего на 1,1%, что значительно меньше уровня по СЗФО (3,0%) и общероссийского (2,6%).

В сельскохозяйственной отрасли региона рост производства составил около 9%, в то время как увеличение показателей по СЗФО в среднем составило 3%, по России — 1,5%. В том числе, рост обеспечили выращивание зерновых культур (более 110% к уровню 2019 года) и овощей (более 100%), а также производство скота и птицы на убой в живом весе (свыше 110%) и молока (более 100%).