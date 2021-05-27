Вулканешты, , 14:11 — REGNUM Неизвестные вандалы отломали пятиконечную звезду на постаменте Вечного огня в молдавском городе Вулканешты. Об этом 27 мая сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава местного отделения международного союза «Наследники Победы» Вадим Шиник.

«Утром 27 мая обнаружил на Мемориале славы города Вулканешты неизвестные лица раскурочили Звезду у Вечного огня и унесли перенесли в другое место», — написал Шиник.

Он обратился к местным жителям с призывом помочь найти вандалов, осквернивших постамент.

Стоит отметить, что в Молдавии нередко происходят случаи вандализма в отношении памятников советским воинам Великой Отечественной войны. Хулиганы, как правило, остаются безнаказанными.

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