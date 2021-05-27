Ставрополь, , 14:08 — REGNUM В Ставропольском крае будет увеличен размер выплат местным жителям из категории «дети войны». В следующем году они получат уже не пять тысяч рублей, а семь. Эту новость сообщил 27 мая губернатор края Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания парламенту региона.

По словам главы Ставрополья, в 2020 году выплату получили 130 тыс. жителей края, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. В 2021 году число получателей субсидии увеличилось до 137 тыс. человек. Выплата была установлена в 2018 году и составляла пять тысяч рублей. С тех пор она пока ни разу не индексировалась.

Владимир Владимиров поручил правительству края проиндексировать выплату в 2022 году.

«Поручаю краевым минфину и минсоцзащиты предусмотреть со следующего года увеличение ежегодной выплаты детям войны до семи тысяч рублей. В дальнейшем индексация выплат должна проводиться на регулярной основе», — отметил губернатор.

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