Киев, , 14:36 — REGNUM Украину посетит глава следственной комиссии парламента Молдавии Василий Нестасе, который привезёт с собой материалы по делу о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса. Об этом сообщило 27 мая издание «Главком».

В распоряжении журналистов оказалось официальное письмо, адресованное председателю Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову, главе комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу, первому заместителю главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаилу Забродскому и заместителю главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяне Безуглой.

«Следственная комиссия для выяснения обстоятельств похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, созданная в парламенте Молдавии 9 апреля 2021 года, обращается с запросом по организации в период с 28 по 31 мая встречи, включая онлайн-режим, в двустороннем межпарламентском молдавско-украинском формате», — сказано в документе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дело Чауса якобы используется Россией и Украиной как информационный повод для «политической борьбы» в Молдавии.

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