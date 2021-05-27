Ереван, 27 мая, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности должна перестать медлить и оказать Армении практическую военную помощь. Об этом 27 мая на брифинге журналистам заявил председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян по итогам заседания парламентских комиссий ОДКБ, которое прошло в Москве.

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Кочарян сообщил в своём докладе, с которым он выступил на заседании, представив оценку Армении относительно создавшейся на границах страны ситуации.

«Отмечу, что наши оценки довольно жёсткие, в том числе в связи с медлительностью ОДКБ», — подчеркнул глава комиссии.

По его словам, ситуация на границах Армении такова, что «структуры ОДКБ должны отреагировать должным образом и отказаться от этой медлительности».

«Армения — не только член ОДКБ, существует ряд армяно-российских договоров о военном сотрудничестве, которые также должны действовать в этой ситуации и доказать свою жизнеспособность», — подчеркнул Кочарян, передаёт Armenia Today.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские ВС взяли в плен шесть армянских солдат. Это произошло рано утром 27 мая, во время проведения инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. В министерстве подчеркнули, что необходимые меры по возвращению плененных военнослужащих уже принимаются.

В МИД Азербайджана в свою очередь заявили, что власти страны выступают сторонниками урегулирования ситуации на границе с Арменией путём переговоров и поддерживают «призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ между двумя странами».