Оренбург, , 14:03 — REGNUM В Оренбургской области в январе-марте 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% и составила 35 477,4 рубля, сообщает Оренбургстат.

Отмечен рост и реальной зарплаты за этот период — на 0,6%. При этом ведомство обращает внимание на существенную дифференциацию уровня среднемесячной заработной платы в разных отраслях.

Так, самую высокую зарплату получают на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых — 63 499,9 рубля. Самая низкая зарплата зафиксирована у работников сельского хозяйства, а также занятых охотой, рыболовстом и рыбоводством — 19 582,1 рубля.

Среди обрабатывающих производств высокий уровень заработной платы сложился в организациях по производству кокса и нефтепродуктов — 58 936,5рубля, низкий уровень в организациях по производству мебели — 11 610,1 рубля

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